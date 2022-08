NÄDALA NÄGU ⟩ Rokkiv peaminister

Kunagi ammu, 1990. aastate algul sattusin Pärnu Fiesta ajal ööklubisse, kus tuuseldas ringi ka kunagine telelegend, kes oli parajas vintis. Aga ta oli joviaalne, ütles kõigile paar repliiki (mina pääsesin sellega, et ma sobivat tema arvates täiesti) ega rikkunud peomeeleolu. Kujutlegem nüüd ette, et see oleks juhtunud nutitelefonide ja sotsiaalmeedia ajastul – vintis telelegend oleks lennanud Eesti uudisportaalidesse ilmselt juba samal õhtul.