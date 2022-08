Endel Talvik ⟩ «Vali – kas Meie või Nemad!»

Sõda jahmatab meid oma mõttetu julmusega ning ikka on küsimus, et kuidas on see võimalik? «Kuidas saavad inimesed Neid toetada?» Seda küsivad nii Putini pooldajad kui vastased. Mõlemale on teise poole käitumine arusaamatu. Pered lähevad tülli, vanemad hülgavad oma lapsed ja lapsed ütlevad lahti vanematest. Mõlemad jäävad kangekaelselt oma sisukohtade juurde, kirjutab psühhoanalüütik Endel Talvik.