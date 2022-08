JUHTKIRI ⟩ Valimistel kandideerija peab oskama eesti keelt

Tänane Postimees kirjutab, kuidas hoolimata kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse nõudest, et volikogud peavad töötama eesti keeles, kõlab Narva volikogu istungil suuresti siiski vene keel. Narva pole ainuke, probleeme keeleoskusega tunnistavad veel paar Ida-Viru omavalitsust, teiste puhul usume nende sõna, et see mure on jäänud minevikku.