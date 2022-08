Vladimir Sazonov ⟩ Aleksandr Dugin kui Vene esifašist

Kuigi ta pole kunagi ametlikult Kremlis töötanud, on teda peetud Kremli ajuks ja tänapäeva eurasianismi peamiseks ideoloogiks. Duginit on nimetatud Putini Rasputiniks ja ka rašismi (vene fašism) peaideoloogiks. Dugin on avalikkusele tuntud oma äärmuslike (marurahvuslike ja fašistlike ning juudivaenulike) ideede ja vaadete poolest, mida ta on propageerinud oma n-ö poliitfilosoofilistest teostes, esinemistes ja loengutes.