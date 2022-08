Uus kooliaasta on kohe-kohe algamas ning on sobiv aeg vaadata täpsemalt järele, kes on meie üldhariduskoolides ja lasteaedades töötavad õpetajad. Võtan uurimise alla inimesed, kelle amet oli töötamise registris 1. augusti 2022 seisuga kas gümnaasiumi-, põhikooli- või koolieelse lasteasutuse õpetaja. Just nende põhjal püüan aru saada, milline on keskmine Eesti õpetaja.