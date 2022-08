Künda hariduspõldu tähendab nüüdisajal midagi Šveitsi armeenoa taolist, millele aasta-aastalt mõni uus funktsionaalne vidin juurde lisatakse. Paradoksaalne on ka see, et kui põllumajanduses püütakse maakasutust pidevalt piirata, et oma minakesksuses ümbritsevale loodusele ruumi jätta, siis hariduses on vastupidi – tööl ei paista otsa ega äärt.