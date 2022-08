KEELEVEERG ⟩ Eesti keel on pitsiline

Kuigi see kohe välja ei paista, siis süvatasandil on eesti keel pitsiline. Pildil tantsivad Kihnu tüdrukud nii hoogsalt, et pitsid paistavad.

On üldlevinud teadmine, et eesti keelt on raske õppida, sest grammatika on väga keeruline. See on ainult osalt tõsi. Eesti keele grammatika on vaid keskmisel määral keerukas, kirjutab arvamustoimetuse juht, keeleteadlane Martin Ehala.