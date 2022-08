LOOV LOOM ⟩ Homo sapiens’i müüdid teistest loomadest

«Loov loom» on AK uus rubriik, kus zooloog Aleksei Turovski ja loomaökoloog Tuul Sepp vaheldumisi kirjutavad loomade intellektist, emotsioonidest, empaatiavõimest ja moraalist. Seeria esimeses loos kirjutab Aleksei Turovski, et loomade intelligents on kõrgem kui varasemalt on arvatud.