Garri Raagmaa ⟩ Kes valitseb Eesti rannikumerd?

Kui pikk on Eesti rannajoon? Vihjeks: kaks korda suurema territooriumiga kuulsa mereriigi Portugali rannajoone pikkus on 1800 km. Õige vastus on 3793 ehk ligi 3800 km, mis on üle kahe korra pikem kui Portugalil. Seda tänu Eesti 2222 meresaarele ja arvukatele randa liigestavatele poolsaartele. Omaette teema on küll ka see, et rannajoon muutub pidevalt, sõltudes veeseisust, mida omakorda mõjutavad tuul, sademed, temperatuur, õhurõhk ja jääolud, kirjutab kolumnist Garri Raagmaa.