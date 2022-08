Kristina Miskowiak Beckvard ⟩ Seisame koos Ukraina ja meie ühiste väärtuste eest

24. augustil möödus kuus kuud Venemaa kallaletungist Ukrainale. Venemaa jõhker, õigustamatu ja provotseerimata sõda on rahvusvahelise õiguse jäme rikkumine. Sõda on toonud Ukraina rahvale tohutuid kannatusi, muutnud olemasolevat Euroopa julgeolekuarhitektuuri ja suurendanud globaalseid väljakutseid. Viimased kuus kuud on tõestanud seda, mida ajalugu on meile korduvalt õpetanud. Ühtsus, solidaarsus ja vastupidavus on põhiväärtuste kaitsmisel võtmetähtsusega. Just selles on Eesti olnud maailmale särav eeskuju – juba enne meie ajaloo määravat hetke veebruaris.