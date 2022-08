Sirje Potisepp ⟩ Energiamajandus vajab restarti

Kriiside müriaadi kiuste on toit meie laual endiselt olemas ja korralik. Eesti tööstused on katnud kohaliku vajaduse, tegelenud usinalt tootearendusega ja võitnud ka naabrite seas usaldust. Eesti toit, tööstus, kogu valdkond on elujõuline. Sama, mis toit inimesele, on elekter ja gaas tööstustele, kirjutab Eesti Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.