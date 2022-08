Ene Kallas ⟩ Kodus võib end surnuks töötada

Tänavune suvi on nagu Ameerika raudtee. Üles ja alla, külm ja kuum. Vahepealset aega justnagu polekski. Tegelikult on, aga see möödub sama kiirelt nagu kõik head asjad. Ei pane teda õieti tähelegi, kui kohe on platsis paks kleepuv kuumus või hilissügisene jahedus koos vihmahoogudega.

Palaval ajal istuda konditsioneeriga ruumis, olgu see kontor või ühistransport, on ju kena ja tore – aga tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, et end mitte ära külmetada. Nii põhjalikult, et pärast ise ka imestad, et mis ja miks juhtub ja juhtus. Muidugi on alati n-ö kaasuvaid tegureid, mis kõik võivad kaasa aidata sellele, et palavuse leevenduseks mõeldud konditsioneer teeb karuteene. Ja siis istudki, sall kaelas, ja luristad Coldrexi, manustad kõikvõimalikke külmetusrohtusid ning püüad hakkama saada igapäevase tööga, sest kodukontoris näib kuidagi mõttetu seda mitte teha. Oled sa haige või siis mitte. Mis sest, et mõtted roomavad ajus tigudena ringi ja vahel tuleb neid tagant torkida, et nad jõuaks õigel ajal õigesse kohta.