Juhtkiri ⟩ Riskid nõuavad plaani

Eks asjatundjatele tundunud see jutt tollalgi sinisilmne, nüüd on seoses Venemaa kallaletungiga Ukrainale puhkenud Euroopas korralik energiakriis. Soome Fingrid hoiatab ausalt tarbijaid, et halbade asjaolude kokkulangemisel võivad riiki tabada ulatuslikud elektrikatkestused. Halbade asjaolude loetelus on näiteks maagaasi tarne probleemid Baltimaades ja oluliste elektritootmisüksuste või ülekandeliinide rikked. Erinevalt Eleringist on Fingridi kodulehel avaldatud teate all elektrisüsteemi eest vastutava juhatuse liikme Tuomas Rauhala nimi ja mobiilinumber.

Maagaasi tarne häired ähvardavad külmema talve puhul eeskätt meie lõunanaabreid, kelle elektritoodangust suure osa annavad just gaasijaamad. Teine ähvardav risk on see, et meie elektrivõrk on endiselt sünkroniseeritud Venemaa süsteemiga, kes võib aga halvemal juhul meid sellest lahti ühendada. See tähendaks maagaasivajaduse hüppelist kasvu. Oma kodus võime pelglikult piielda alatasa riketest vaevatud Auvere elektrijaama poole.

Vaja on konkreetset kava, mis teeks kõigile selgeks, millised on riskid ja tegevuskava nende realiseerudes, kes tarbijaist elektrita jäävad, kas ja kuidas neile seda kompenseeritakse.

Eleringi retoorika pole aga uues olukorras ülearu muutunud: riskid on suurenenud, aga meie parima teadmise järgi on kõik korras ja koostöös naabritega on varustuskindlus tagatud. Selline jutt ei mõju usaldusväärselt.