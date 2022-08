Kuigi Eestis inflatsiooni põhjuste üle käinud vaidluses lendasid õhku süüdistused ebakompetentsuses ja kallutatuses, ei väljunud see kõik vaat et akadeemilise debati piirest. USA kogemus aga näitab, et poliitvaidluse annab korraldada sellegi üle, kas inflatsiooni üldse on või pole, kirjutab arvamustoimetaja Erik Aru.