Peeter Espak kirjutab taas ideest kehtestada täiendav maks, mille abil suurendada seniseid peretoetusi. Sedapuhku mitte lastetusmaksu nime all, kuna see oleks solvav nende suhtes, kes pole omal tahtel lastetud, vaid lastetoetusmaksuna (sellist mõistet on pakutud välja varemgi, näiteks 2009. aastal). Siiski oleks see autori idee järgi ikkagi suunatud lastetutele, kirjutab