Mart Kuldkepp ⟩ Kollektiivne vastutus ja kollektiivne vastupanu

Molotovi-Ribbentropi pakti ja Balti keti aastapäev langes seekord aega, kui Venemaa peab Ukraina vastu aktiivset sõda. See võiks olla meeldetuletus, kuivõrd Balti riikidel on vedanud, et nende taasiseseisvumisprotsess kulges pigem vähese verevalamisega ning nad pole ka hiljem sattunud otseste sõjaliste rünnakute sihtmärgiks. On väga tõenäoline, et teistsuguse ajaloo käigu ja mõnevõrra teistsuguste otsuste tulemusena poleks oma Butšad ja Mariupolid jäänud olemata ka Baltikumis, kirjutab ajaloolane ja kolumnist Mart Kuldkepp.