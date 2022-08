Ka mina soovin lasteaeda, kus alushariduse omandamine toimub last arvestavalt, tema võimetest ja huvidest lähtudes. Kus laps saab vajadusel tugispetsialistilt abi, õppetöö teevad huvitavamaks õppeasutustevahelised ja miks mitte ka rahvusvahelised projektid. Kus lapsevanem on kaasatud ja saab pedagoogilist nõu. Kus on õpetaja, kes tõesti naudib oma tööd ja tahab iga päev tööle tulla. Mida me selle ootuse eest vastu pakume?