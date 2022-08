Merca ⟩ Võetagu han‘satootmine UNESCO kaitse alla

Lugesin hiljuti Lõunalehest, et MTÜ Eesti Veinitee on maksu- ja tolliametiga ühte sängi pugenud ja tahab kangesti kõiki pisipruulijaid, kes laatadel või Avatud Talude päeval kodukohvikus isiklikku utist ehk kääritist müüvad, liistule tõmmata. Tegemist on ju salaalkoholiga, väidab mainit MTÜ juhatuse liige emand Kuuler. Huvitav, kuidas ta ise veinindusega pihta hakkas. Miskipärast arvan, et samuti põlve otsas.