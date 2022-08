Andrei Kuzitškin ⟩ Lapsed maksavad oma isade pattude eest

Darja Dugina sündis 15. detsembril 1992 Moskvas eurasianistliku liikumise ideoloogi, filosoof Aleksandr Dugini ja filosoof Natalja Melentjeva peres. Darja isapoolne vanaisa oli GRU kindral. Isa Aleksandr Dugin tegi tihedat koostööd Nõukogude ja Venemaa eriteenistustega. KGB kuraatorite korraldusel ühines ta perestroika ajal 1980ndate keskel Nõukogude Liidus alguse saanud mitteametlike ühiskondlike liikumistega. Aleksandr Dugin osales vene rahvuslaste ja fašistide organisatsioonide loomises. Hiljem liitus Dugin kirjanik Jevgeni Golovini okultistliku ringiga, mis järgis fašistlikke vaateid. 1980ndate lõpus osales ta natsionalistliku ühingu Pamjat töös. 1993. aastal oli Aleksandr Dugin Moskva Valge Maja kaitsjate hulgas, ta toetas tuliselt president Jeltsini vastu mässu korraldanud Ruslan Hasbulatovit ja Aleksander Rutskoid. 2000. aastatel sai just Aleksandr Duginist Vene impeeriumi taaselustamise ideeline innustaja. Ilma erihariduseta Dugin tegutses elitaarses Moskva Riiklikus Ülikoolis õppejõuna, kuid 2014. aastal vallandati sealt, kuna kutsus üles tapma ukrainlasi. Just Aleksandr Duginit peetakse «Vene kevade» ideoloogiks – see on projekt, mille eesmärk on moodustada Krimmi, Ida- ja Lõuna-Ukraina annekteerimise ning nende tulevasse Venemaa impeeriumi kaasamise teel Novorossija.