JUHTKIRI ⟩ Ministrite närvid saavad proovile pandud

Tänases lehes on ülevaade kuu aega kestnud Postimehe saatesarja «Ministri närviproov» viimasest saatest, kus katsuti läbi peaminister Kaja Kallase närvid. Juba teemade ring iseenesest annab pildi sellest, kui keerukas olukorras on riik ja ühiskond praegusel ajaloolisel hetkel.

Praeguse valitsuse eripära varasematega võrreldes on see, et koalitsiooni kokkupanek võttis tublisti kaks korda rohkem aega, kui tavaolukorras selleks oleks ette nähtud. Kuid harvaesinevas vähemusvalitsuse ja opositsiooni vahelises võimuvaakumis, kus kellelgi ei olnud soovi protsesse kiirustada, vältasid valitsusläbirääkimised üle kuu aja.

Postimees kirjutas pärast koalitsiooniläbirääkimiste edukat lõppu lootusrikkalt, et küllap tähendasid nii olulised kompromissid tugeva valitsusliidu sündi, kellel võiks olla soovi ühiselt valitsemist jätkata ka pärast edukaid valimisi. Paraku näitas «Ministri närviproov», et ministrid püüavad pigem silma paista isikupäraste ja oma erakonna-kesksete ideedega, kui esineda ühtse ja fokusseeritud täidesaatva võimu esindajatena.

See näitab pigem seda, et aeg ja olud, millesse oleme sattunud, ei tundu valitsusele veel nii piisavalt «huvitavad», et see paneks unustama omavahelist valimiseelset rivaalitsemist ja otsima lahendusi, mis vastavad probleemide erakordsusele.