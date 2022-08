Edward Lucas ⟩ Kaose vallapäästmine on lihtsam kui selle kontrollimine

Alates hõivamisest 2014. aastal on Krimm olnud geopoliitiline trofee ja meelispaik turistidele. Enam mitte. Ukraina väed on andnud korduvalt lööke Venemaa okupeeritud poolsaarel asuvate sõjaväebaaside pihta. Mõni rünnak õnnestub. Paistab, et teised on intensiivne õhutõrjetuli nurjanud. Igal juhul löövad hirmuäratavad plahvatused mõrasid Venemaa võitmatuse oreooli ja puhkusemeeleollu. Turistid suunduvad karjakaupa kodu poole, kirjutab kolumnist Edward Lucas.