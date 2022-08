Mari Klein ⟩ Ausambad Annadele ehk Milline kultuur võiks ühendada

Lähiajal tekib mitmel pool Eestis hulganisti tühje platse. On võimalik täita neid kaunite lillepottidega või männipõõsakeste istutamisega või hoopis täis ehitada, et keegi ligi ei pääseks ja armid kergemini ununeksid. Aga on ka võimalik rajada olnute asemele samasse kohta teistsuguse tähendusega teeviitu, kirjutab arvamustoimetaja Mari Klein.