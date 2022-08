JUHTKIRI ⟩ Kannatanut peab rohkem usaldama

Iseenesest on vaktsiinikindlustus loomulik osa tervishoiust. Paljudes riikides on see olemas juba aastaid, USAs näiteks loodi see 1988, Soomes 2011. Eestis jõustus vaktsiinikindlustuse seadus selle aasta 1. mail.

Vaktsiinide positiivne mõju niihästi inimese enda tervisele kui ka rahvatervisele laiemalt on pikaajalise praktikaga tõestatud. Inimesed on ometi sedavõrd erinevad, et tõsiseid kõrvalmõjusid üksikutel juhtudel ei saa välistada.Vale oleks neid juhte ignoreerida ja öelda, et kui metsa raiutakse, siis laastud lendvad. Seda, kuivõrd hoolivalt suhtub riik nendesse, kes üldise hüve nimel õnnetult kannatada on saanud, näitab ühiskonna küpsust ja hoolivust.

Tänases lehes on ülevaade Eesti vaktsiinikahjustuste fondile esitatud taotlustest ja väljamaksetest. Kui võrrelda meie praktikat Soome ja USAga, siis tuleb tõdeda, et meie programmi vaevavad ilmselt noorusest tingitud lastehaigused. Või kajastub selles hoopis Eesti ühiskonna nõukogude aja taak, et kodanik on vaid mutrikene riigi suures süsteemis. Suhtumine, mis tundub iseloomustavat nii ametnikke kui ka inimesi, kes sellise kohtlemisega vaikivalt lepivad.

