Indrek Sirk ⟩ Kergliikuriga tuleviku asemel hoopis ninali

Meenutagem esmalt ajalugu, sest see võimaldab mõista nii olevikku kui ka tulevikku. Elektrilised tõukerattad ei olnud midagi revolutsioonilist ning on juba paarkümmend aastat elektriliste tasakaaluliikurite kõrval olemas. Kuni need olid kallid mänguasjad, ei avaldunud ka probleemid. Kui miski on rahakotile kulukas, siis seda ka hoitakse.