Bretty Sarapuu ⟩ Ajagem rohkem rindu laiali

Imikuga ema püsigu aasta otsa kodus. Just nii leidis üks hiljuti Postimehe kommentaariumis avaliku imetamise teemal sõna võtnud mees. Teine härra noomis TV3 uudistesaates naisi selle eest, et need oma rindu kohvikutes laua peale laiali ajavad ja oma lapsi rinnaga toites ühiskonnas kokkulepitud eetikanorme rikuvad.