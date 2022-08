Eelmisel nädal levis sotsiaalmeedias kellegi Eestis elava vene mehe Tiktoki postitus ajendatud tanki teisaldamisest. See oli jõhker vihakõne «NATO prostituudi» Eesti vastu, mis päädis üleskutsega Venemaale Eesti okupeerida. See Vene lipu ja Nõukogude Liidu (pärast Putini võimule saamist uuesti ka Venemaa) hümni taustal peetud kõne oli selge surma soovimine Eesti inimestele, sest praegust Eestit suudaks keegi okupeerida ainult sõjalise agressiooniga, mis tähendab alati inimohvreid. Mul on siiralt hea meel, et Eesti politsei alustas üsna kohe selle isiku otsinguid. Ainuõige palk oleks riigist väljasaatmine, aga see jääb juba vastavate ametkondade otsustada.