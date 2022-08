Bogáta Timár ⟩ Ma keeldun laskmast ühelgi valitsusel minu rahvuse värve minult kaaperdada

Vaatasin alati kadedusega, kui uhkelt eestlased oma rahvusvärve eksponeerivad. Tundub, et neid on kõikjal: autodel, kottidel, ehetel, riietel ja majadel – eestlased näivad meelsasti heiskavat oma lippu igal ajal ja igal pool. Isegi looduses ei pääse sellest mööda: sinine, must ja valge näivad moodustuvat kõikjal, olgu selleks talvine mets või mererand, ja kui neid pole, siis kindlasti asendab neid mõni teeäärne rukkilill või lendav pääsuke.

Ungaris nii palju rahvusvärve ei kohta ning isegi seal, kus neid on, tähendaks see midagi täiesti erinevat rahvuslikust ühtsusest. Nagu paljud asjad, on ka see juurdunud nõukogude ajal ning mida on hiljem täiustanud Orbáni valitsus.