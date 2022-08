NÄDALA PERSOON ⟩ Mihhail Lotman: et tulevikus nautida vene kultuuri, peame valgustama ka selle tumedaid külgi

Viimastel kuudel on Lotman pidanud Vabas Akadeemias loenguid vene kultuuri tumedamast küljest alapealkirjaga «Etüüd mustas». See on Lotmanile ka isiklik ja võib-olla valuski teema, sest vene kultuuri ta armastab ja on seda uurinud üle poole sajandi. «Kultuuriliselt olen ma venelane,» sõnab ta lausa. Kuid eriti Ukraina sõja taustal tuleb vaadata ka selle kultuuri ja kirjanduse pahupoolt, kuidas suurtes geniaalsetes kirjanikes on peidus šovinism, kuidas nendegi koorilaul on kaasa aidanud sellele, mida näeme praegu Ukrainas.