JUHTKIRI ⟩ Valitsuse lühinägelikkus on mõistetamatu

Kohe pärast sõja puhkemist sai selgeks, et Eesti peab jõuliselt tugevdama kaitsevõimet. Märtsis võttiski eelmine valitsus vastu otsuse välja arendada keskmaa õhutõrjesüsteem aastaks 2025.

Peaaegu pool aastat on praeguseks mööda läinud, kuid valitsus pole ikka veel keskmaa õhutõrje asjus mõttest kaugemale saanud. Viivituse põhjendused on nii mitmetahulised, et meenutavad vanasõna seast, kes ei saanud kesa peal tuhnimisega hakkama.

Enne Madridis toimunud NATO tippkohtumist andis peaminister Kaja Kallas lubaduse, et õhutõrje otsustatakse kohe pärast seda. Seda lubadust on murtud. Küllap võtsid kuu aega kestnud koalitsioonikõnelused kogu rammu, nii et muuks ei jäänud enam mahti.

Seejärel olid rahandusminister ja peaminister puhkusel ning kaitseminister Hanno Pevkur kasutas täitsa avalikult «Ministri närviproovi» saates seda vabandusena, miks otsus on viibinud. Puhkus! Samas on juba mitu kuud kõik ettevalmistused tehtud, et riigihange välja kuulutada.

On raske mõista, kuidas Eesti valitsus saab rahvusvaheliselt ajada Venemaa suhtes üht jõulisemat poliitikat ja olla samal ajal naiivselt kergemeelne kaitsevõime arendamise suhtes.

Eile istus valitsus lõpuks koos, et arutada, kas otsustada õhutõrje ostmine kohe või lükata see veel kord edasi, sedakorda siis riigieelarvestrateegia aruteludeni, mis algavad küll varsti, kuid peavad lõppema septembri lõpuks. Veel poolteist kuud viivitust.