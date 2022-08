Suur nägu ⟩ Monumendimehe Asko Kivinuki töökad päevad

Mõnele, näiteks siseminister Lauri Läänemetsale (SDE), oli algusest peale selge, et tanki peab teisaldama valitsus. Seda hoolimata sellest, et vähemalt esialgu võttis ohjad enda kätte Narva võimuliit. Esmaspäeval selgus, et narvakad omavahelise kempluse tõttu hakkama siiski ei saa, ning järgneva päeva varahommikul haaraski ohjad juba valitsus.