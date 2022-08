Marek Strandberg ⟩ Aeg on tõmmata Vene maailmale Eestis joon alla

Vene maailm (Русский Mир) on üks peen värk. Kui suure pildi kontrast põhja keerata, siis jääb alles masendav mudel: kõik, kes on vaevunud juba suuremal määral vene keeles suhtlema, on ühe jalaga Vene maailmas, ja kel muud keelt polegi, see ongi mutrike selles Putinile ja tema seltskonnale kuuluvas monstrumis. Nad on valmis osalisi kaitsma, tõsi, pigem vaid sõnades, aga venekeelne inimhulk on alati heaks argumendiks, et mõni tõsine samm ette võtta. Nagu teame: Ukrainas võetigi.