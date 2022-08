Mehis Kukk ⟩ Sõpra tuntakse hädas – ka naabrimeest!

Kurat, panin keldris õlle käima, ja jama selles, et see ei tahtnud kuidagi käima minna. Mul on keldris jahe. Siis tuli mõte korraks suur soojapuhur täie võimsusega sisse lülitada. Tegingi nii. Hommikul lugesin lehest, et elektri hind on 4000 eurot kWh eest, tormasin elektriarvesti juurde ja näitu nähes hakkas pilt silmade ees virvendama. Vasak põsk kiskus tuimaks, mõtlesin, et insult, tormasin viimaseid jõuraase kokku võttes keldrisse ja lülitasin puhuri välja.