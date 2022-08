AK ⟩ Kaarel Piirimäe: Ameerika sajand kestab veel

Eesti ja Ameerika Ühendriigid tähistasid hiljuti diplomaatiliste suhete 100. aastapäeva, mis tähendab, et USA tunnustas Eestit 1922. aastal. See ei ole ju tegelikult väga vara. Miks teie arvates USA tunnustamisega venitas?

Ühendriigid keskendusid Venemaale, vaadates Baltimaid osana Vene probleemist. Venemaa tulevik oli ebaselge. 1922. aastal oli veel ootus, et bolševism on ajutine nähtus, ebaloomulik kõrvalekalle, mis ei saa kaua kesta. Et varem või hiljem tuleb normaliseerumine.