INTERVJUU ⟩ Arvi Altmäe – aateline ja erakordselt tegus koolijuht

Koostöö Eesti Komiteega algas ERSP teadaannetega kooli teadetetahvlil. Eelmine direktor Osvald Kukk tõi need minu kätte, öeldes: «Vaata, mis toimub! Sinu kool, sa vastutad!» Ta oli küll kõva kommunist, kuid siiski õiglane mees. Jätsin selle märkuse tähelepanuta, sest leidsin, et ees on suurte muutuste aeg ja kooliperel peab olema adekvaatne informatsioon toimuvast. Rein Tamme, endine tehnikumi vilistlane, viis mind kokku Trivimi Vellistega ning selgus, et Eesti Vabariigi Kodanike Peakomiteel (EVKP) ei olnud tegutsemiseks elementaarseid tingimusi. Nii saigi otsustatud EVKP paigutada tehnikumi komsomolikomitee ruumidesse. See organ oli selleks ajaks juba laiali saadetud. Igaks juhuks jätsime ka ukse sildi samaks.