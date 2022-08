JUHTKIRI ⟩ Eesti elekter Eestile!

Praegune energiakriis on vaid osalt sõja põhjustatud. Teine tegur on pikaajaliselt madalal olnud energiahinnad, mis muutis paljud elektritootjad ebarentaabliks ja need pandi lihtsalt kinni.

Paraku osutusid madalad hinnad ajutiseks. Geopoliitiliste pingete tagajärjel tõusnud gaasihind, spekuleerimine CO2 kvootidega ja kasvanud nõudlus viisid energiahinnad üles juba enne Ukraina sõda, muutsid olukorra lausa kriitiliseks. Oma osa on NordPooli reeglitel, mis võimendavad hinnatõusu defitsiidi tingimustes. Tagajärjeks on see, et tagatud pole ei hinnastabiilsus ega ka varustuskindlus.

Keskpikas perspektiivis on vaja juurde tootmisvõimsusi – taastuv- ja tuumaenergia jaamade rajamise otsuseid on vaja kiiresti, et projektidega edasi liikuda. Kuid kõik see ei aita meid siiski lähematel kuudel ega aastatel.

Räägitud on sellest, et muuta oleks vaja elektribörsi reegleid, mis ei ole Euroopa Liidus sugugi universaalsed – eri börsid toimivad mõnevõrra eri reeglite alusel. Samas on NordPoolis jäme ots Skandinaavia riikide käes, kust tuleb suurem osa käibest ja kus paraku on ka stabiilselt madalamad hinnad. Seetõttu on võimalus, et Eesti suudaks mõjutada NordPooli reegleid, suhteliselt väike.

Et universaalteenusel oleks reaalselt kaitsev mõju Eesti majandusele, tuleks võimaldada sellega liituda enamatel tarbijatel nendes mahtudes, mida Eesti elektritootjad suudavad katta.