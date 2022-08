Nad ju armastavad Eestit. See on fraas, mida kogu Narva tankisaaga ajal sai korduvalt narvakate tundeelu kirjeldustest lugeda-kuulda. Järgnes tavaliselt midagi laadis, et «ja valitsus/eestlased käitub/käituvad nüüd nii inetult».

Aga mida tähendab armastus? Armastus ühe riigi vastu, kuhu oled otsustanud elama asuda või jääda? Kui see kõlab liiga abstraktselt või võib viia mõtte sellele, et kas aeg-ajalt praktiseeritud maksude optimeerimine tähendab, et homme reedan Eesti ja mu laulupeol või Siilil kogetud tunded on võltsid, siis tegelikult on ju abi ka küsimusest, mida tähendab armastus mõne konkreetse inimese vastu, kelle sa oled enda kõrvale valinud. Me ju kõik teame, kuidas tahame, et meid armastataks.