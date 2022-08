Mateusz Morawiecki ⟩ Euroopa on valimas vale arengusuunda

Sõda Ukrainas on paljastanud tõe Venemaa kohta. Need, kes keeldusid nägemast, et Putini riigil on tänapäeval imperialistlikud kalduvused, peavad silmitsi seisma tõsiasjaga, et Venemaal taaselustati 19. ja 20. sajandi deemonid: natsionalism, kolonialism ja totalitarism. Kuid sõda Ukrainas on paljastanud ka tõe Euroopa kohta. Paljud Euroopa liidrid lasid Vladimir Putinil end eksitada ja on nüüd šokis, kirjutab Poola peaminister Mateusz Morawiecki.