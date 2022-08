Juhtkiri ⟩ Eestis otsustagu asju kodanikud

Vaatamata valitsuse otsustavusele Narva tanki eemaldamisel on Eesti riik üldjoontes olnud Ida-Virumaal aastakümneid suuresti edutu. Kuid Narva peab kujunema loomulikuks osaks Eestist ja see töö seisab kõik veel ees.

Paraku on taasiseseisvumisaja kümnenditel eesti keele kõnelejaskond Narvas vähenenud, ja vaatamata mõnele vähesele erandile ei ole õnnestunud tuua Narvasse Eesti institutsioone ja eestimeelset poliitikat. Seevastu on Narva pikaajaline poliitiline ladvik Keskerakonna tiiva all arendanud oma korruptiivset poliitkultuuri ja nii mõnigi nende poliitikutest, nagu näiteks Mihhail Stalnuhhin, on üsna avalikult käitunud ja tanki teisaldamisega seoses provokatiivselt kõnelnud.

Võib karta, et see venemeelne poliitklann püüab nüüd tanki ja monumentide eemaldamist kasutada valijate mobiliseerimiseks, et kaotatud võim Narvas tagasi võtta. See oleks küll ajutine tagasilöök, aga see hind tuleb maksta, kui nii peaks minema.

Lähemad kuud näitavad, kuidas tanki teisaldamine meelsust mõjutab ja kas Katri Raik saab jätkata oma tööd, et muuta Narva ka sisuliselt Eesti linnaks. Tema eilne otsus seista Narva eest ja loobuda riigikokku kandideerimisest, et mitte istuda samas ruumis inimestega, kes tanki kõrvaldasid, võib meile tunduda võõristava ülereageerimisena, kuid see on selge solidaarsusavaldus narvalastele. Ilma narvakate häälteta ei oleks Raigil võimalust ja ta on oma avaldusega teinud valiku, mis väärib tunnustust.