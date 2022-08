Tunne Kelam ⟩ Unistus igavalt normaalsest vabariigist

Eesti on tänaseks saavutanud ajaloolise rahvusliku unistuse täitumise – olla iseseisev ja võrdne riik teiste maailma riikide seas. Juhan Liivi valulis-ilmutuslik unistus «ükskord – kui terve mõte – ükskord on Eesti riik», on teostunud. See on riik, mis on ülimalt vaba, mis pürgib jõukusele, mille elanikud löövad jõudsalt kaasa läänelik-individualistliku tarbimis- ja meelelahutusühiskonna väljakujundamises.