Martin Ehala ⟩ Eesti keel ja võrdõiguslikkus: pole sugu, pole lugu

Grammatika on pidevas loomises. Nii näiteks on eesti keeles kujunemas küsimusliide -vä. Veel mõnda aega tagasi oli selle asemel kasutusel kas-küsimus: Kas lähme kinno? Seejärel sai kombeks lisada sellele avatud vastust pakkuv asesõna või: Kas lähme kinno või...? Edasi toimus juba lühenemine: Kinno lähmevä?

Pealtnäha väike muutus. Kuid kas-küsimus jätab vastajale võimaluse üksnes nõustuda või keelduda; vä-küsimus aga võimaldab pakkuda ka omapoolset tegevuskava. Küllap on eesti ühiskond läinud kaasinimese suhtes arvestavamaks, mis on muutnud keelekasutuse viisakamaks, mis omakorda on põhjustanud selle väikese lisanduse grammatikale.