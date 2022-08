Neli ratast pole tingimata halb ega kaks ratast alati hea

Auväärt linnakorralduse entusiastid polnud ilmselt midagi kuulnud doominoefektist – iga väiksemgi muudatus ühe või teise asumi liikluskorralduses mõjutab suuremal või vähemal määral iseenesestmõistetavalt ka asumit ümbritsevaid teisi asumeid või linnapiirkondi. On avalik saladus, et kortermajadega elamurajoonides ääristavad autod sõiduteede servi kogu Tallinnas (võiks vaadata näiteks, mis toimub Lasnamäel), põhjuseks krooniline parklate või parkimismajade puudumine lähikonnas. Ja kui see auto juba maja ees seisab, siis on seda mugav võtta kõikideks käikudeks, ka nendeks, mis saaks muidu kuidagi teisiti tehtud.