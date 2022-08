Loretta Kruusimäe ⟩ Kas inimestel on lihtsalt igav, et neil on nii palju pseudoprobleeme?

Põhinäide on muidugi Lidli reklaam. Reklaamis kõlab viisijupp «pa-pa-parim suvi» oli väidetavalt täiesti närvesööv. Ei saa magada ning ka suitsiidimõtted suurenevad. Kas inimestel on lihtsalt igav või on neil väga ebastabiilne närvikava? Igal juhul pole normaalne pöörduda sellise asjaga politsei- ja piirivalveameti poole. Sealt tuligi ka väga õige soovitus pöörduda arsti vastuvõtule. Artikli sõnul olid pöördujad peamiselt noored ning minul tekkis küsimus, kas meil on kasvamas põlvkonnad, kes arvavad, et nad ei pea ise oma ebamugavustega toime tulema.