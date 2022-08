Priit Hõbemägi ⟩ Kas sai selgeks, et Eesti Vabariigiga ei jamata?

Jüri Pihl (1954-2019), Eesti Vabariigi kaitsepolitsei asutaja ja pikaaegne juht ning siseminister, selgitas kunagi ühes eravestluses mulle, kuidas peab vabariigi vaenlastega käituma. Kui selline vaenutegevust aktiivselt harrastav tegelane politsei poolt näiteks liikluses kinni peetakse, siis tuleb tema auto põhjalikult, kuni viimase pulgani läbi uurida. Kui midagi ei vasta normidele, siis menetleda täie rangusega. Kui aga paari tunni pärast öeldakse, et seekord oli kõik hästi, siis ainult kuni järgmise kohtumiseni, ja siis kordub kõik! Kui tegelane välismaale sõitma hakkab ja lennuväljal oma passi esitab, siis tuleb ta kõrvale kutsuda ja uurida passi põhjalikult ja seni, kuni lennuk on ära sõitnud. Pihl ütles - vabariigi vaenlasi tuleb kiusata seni, kuni nad aru saavad – Eesti riigiga ei jamata! Kui tahavad siin elada, siis käitugu viisakalt, kui ei suuda, siis köetakse maapind nende jalgade all nii kuumaks, et ise ära sõidavad. Ma nimetaksin seda «Pihli meetodiks».