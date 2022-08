Põhiline on siin aga see, et ise vabatahtlikult vene keelt kasutades põlistame nõukogude okupatsiooni ajast jäänud vene pärandit Eestis. Kui Eestis on üks riigikeel, eesti keel, pole mingit põhjendust ega õigustust tõsta selle kõrvale sisuliselt teiseks riigikeeleks vene keel, eriti kui selles keeles viiakse praegu läbi kõige jõhkramat agressiooni, millist pole Euroopas nähtud juba rohkem kui kolmveerand sajandit.