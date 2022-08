Katrin Aava ⟩ Enesekaastundlikkus aitab ärevatel aegadel kohanemisvõimeline olla

Noorte õpetajate lahkumine koolist on tõsine väljakutse ja osutab sellele, et õpetajad on jäänud võrgustike ja juhtide toeta. Läbipõlemist soodustav konkureerimiskultuur jätab üksikisiku vastutavaks olukordades, kus lahendused saavad sündida osapoolte, antud juhul õpetajate, juhtide, vanemate, tugipersonali koostöös. Uuringud näitavad, et kuigi töötajad põlevad läbi, olles mõjutatud domineerivast ebaefektiivsest töökultuurist, sõnastavad juhid, et töötaja ebaõnnestus oma isikuomaduste tõttu (nt ei oska aega planeerida, prioriteete paika seda, pole oma eraelu hästi korraldanud vms). Nii murduvad inimesed enda ja ka teiste kriitikatulva all.