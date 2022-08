Peeter Ernits ⟩ LNG terminali mündil on ka teine, varjatud külg

Vabariigi Valitsus arutas LNG terminali rajamist tänavu 30 märtsil, kuid Põhjasadama pakkumist seekord laual polnud. Oli üksnes Alexela variant. Pakri poolsaarele ehitatakse sügiseks ligi kilomeetri pikkune kai ja asutakse kiiruga otsima võimalust ka sobilik LNG tanker leida. Asjaga oli erakordselt kiire. Sügis läheneb ja külmad saabuvad, aga vene gaasi enam ei osta. Et «valge gaasilaev» silduda saaks, pidi kai olema valmis hiljemalt 1. novembril.

Kõige huvitavam asja juures oli see, et Põhjasadama pakkumine ei olnud peidetud mitte sahtlisse, vaid seda polnud kantud isegi MKM dokumendiregistrisse. Tundus, et mäng käib ühte väravasse ja alternatiivsed pakkumised vaikitakse lihtsalt maha.