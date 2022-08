Edward Lucas ⟩ Vene turistid peaksid kodus püsima

Kui kaua veel peaksid venelased saama Euroopa puhkusereisidel lõbutseda? Eesti peaminister Kaja Kallas ütleb, et «Euroopa külastamine on privileeg, mitte inimõigus». Eesti on tühistanud venelastele välja antud viisad, kuid sajad tuhanded ületavad endiselt riigi maapiiri, kasutades teiste Euroopa Liidu Schengeni passikontrollivaba tsooni liikmete välja antud viisasid. See on kasulik ettevõtlusele, kuid kontrollimatu turistide sissevool tundub invasioonina. Mõni vene turist on mõnitanud Ukraina pagulasi ja postitanud seda sotsiaalmeediasse, suurendades meelepaha veelgi (Eesti otsis ühe sellise hurmuri üles ja saatis ta riigist välja). Venemaaga maapiiri omavad Soome, Läti, Leedu ja Poola tahavad samuti viisakeeldu, nii ka Taani. Saksamaa on tugevalt vastu. Õiguslik külg on üllatavalt komplitseeritud (erinevalt Covidi ajastust). Kuid Tšehhi Vabariik, kes oli esimene, kes venelaste reisimist piiras ja kelle käes on kord olla kuus kuud ELi eesistujariik, on võtnud Schengeni sanktsioonid 31. augustil toimuva välisministrite kohtumise päevakorda.