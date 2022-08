Tarmo Pikner ⟩ Mitut sõda samal ajal ei võida

Jätkan sealt, kus eelmine kord lõpetasin – oleks vaja üles leida teadlased, kes hariksid poliitikuid, tehes neile selgeks, mis on inimeste võimuses ja mis mitte. Kahte sõda samal ajal ei võida – sõda Vene agressiooni ja sõda süsiniku vastu. Sõjast saadav vabadus on tore, kuid kas ka kliimavõitluse tulemusel saavutatav süsinikuvabadus on hea, see pole sugugi kindel, kirjutab kolumnist Tarmo Pikner.