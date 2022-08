JUHTKIRI ⟩ Aasta Talibani võimu all on toonud vaid häda

Mis siis ikkagi juhtus riigiga, mida on püütud üles ehitada läänelike arusaamade järgi 20 aastat, kuid mis ühtäkki lakkas toimimast, kui Taliban alustas pealetungi?

Selle küsimuse üle on juureldud pikalt ning ühtset vastust on raske välja tuua. Üheks põhjuseks peetakse seda, et Afganistan polnudki valmis demokraatlikuks ühiskonnakorralduseks, mis erines tundmatuseni nende pika ajaloo vältel kujunenud traditsioonidest.

Samas rõhutatakse ka Afganistani liigset sõltuvust liitlaste sõjalisest ja majanduslikust toest. Kui see aga kadus, polnud riigiaparaat enam võimeline funktsioneerima. Näiteks toob USA kongressi loodud spetsiaalne järelvalveasutus SIGAR, mis on peamiselt tegelenud Afganistani ülesehituse raporteerimisega, välja ühe peamise põhjusena Ameerika Ühendriikide toe puudumise olukorras, kus Taliban asus pealetungile. Kõigele lisaks polnud Afganistani enda relvajõud välja treenitud iseseisvalt tegutsema, vaid sõltusid mässuliste tõrjumisel just ameeriklaste kohalolekust. Puudulik ettevalmitus võis anda ka tagasilöögi afgaani sõdurite võitlusmoraalile.

Ometi me ei saa mööda vaadata asjaolust, et tänane Afganistan on tunduvalt vaesem ja kannatab näljahäda käes ning seal ei peeta ka kõige elementaarsematest inimõigustest lugu.

Meid jääb saatma moraalne kohustus toetada neid afgaane, kes pole endale valinud seesugust elukorraldust ning tahaksid enam demokraatiat ja vabadusi.