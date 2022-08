Ljubov Sobol ⟩ Viisakeeld kõikidele venelastele on vale valik

Juhtus nii, et samal ajal kui ma kirjutan seda kolumni, kuidas ELi viisakeeld kõikidele venelastele on vale valik, tuli uudis, et endist Saksamaa kantslerit Gerhard Schröderit ei visatudki tema hiljutise kohtumise pärast Putiniga Saksamaa Sotsiaaldemokraatlikust Parteist välja.

See on seesama Schröder, kes on aastaid olnud mitte ainult Putini marionett, vaid ka Putini agent läänes ja konkreetselt Saksamaal. Kes isegi pärast verise sõja algust Ukrainas, pärast metsikusi Butšas, laste tapmisi Vinnõtsjas, Mariupolis ja teistes Ukraina linnades, jätkas Venemaal käimist ja rääkimist vajadusest käivitada Nord Stream 2, mis on ülioluline Putini režiimi eksisteerimiseks ja sõja jätkamiseks Ukrainaga.